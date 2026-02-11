Омск-Информ
На СВО погиб молодой стрелок из Омской области

Ему было 30 лет.

Завтра, 12 февраля, в деревне Саургачи Усть-Ишимского района Омской области состоится прощание с погибшим на СВО Ильясом Алиевым. Церемония планируется в 12:00 по адресу: улица Новая, 6, кв. 2.

Как сообщает районная администрация, Ильяс Алиев родился 9 августа 1994 года в деревне Саургачи. Работал вахтовым методом на севере. Контракт с Минобороны подписал в декабре 2024 года. Служил стрелком мотострелкового отделения. Имел звание гвардии рядового. Героически погиб 5 февраля 2025 года.

