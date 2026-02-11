Омич отсудил 800 тысяч за спрессованную ногу

Он пострадал на производстве бумаги для гофрирования.

Житель Омска взыскал с работодателя 800 тыс. рублей. В такую сумму суд оценил моральный вред от полученной им травмы.

Омич работал на ООО «Компания «Капитал» сушильщиком бумагоделательной машины. В его смену произошел обрыв бумаги на линии. Когда омич пытался возобновить работу, он упал внутрь пресса, и его нога оказалась зажата между валом и сукном.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, пострадавший прошел стационарное лечение и до сих пор лечится амбулаторно.

Суд пришел к выводу, что несчастный случай произошел из-за нарушения требований охраны труда на предприятии.

Приставы Кировского округа уведомили руководство компании о необходимости исполнить решение суда. Также приставы арестовали деньги организации. В тот же день работодатель выплатил компенсацию работнику.