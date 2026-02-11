Стало известно, в каких омских школах учат победителей олимпиад

В Министерстве образования Омской области озвучили имена первых победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Пока известны результаты только по экономике, информатике, испанскому, китайскому и русскому языкам, биологии, химии и истории.
По экономике победителем среди 10-х классов стал ученик школы № 162 Захар Рязанов. Призерами среди 9–11-х классов стали 19 учеников Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117, лицея № 64, гимназии № 19, школы «Новое поколение», лицея № 54.
По информатике: Михаил Негребецкий и Данил Романов (Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117), Арсений Карпов (лицей № 64).
По русскому, китайскому и испанскому языку: Полина Половко (Шербакульский лицей), Степан Стройлов (школа № 142), Татьяна Грицай (гимназия № 62), Софья Зайберт (лицей № 92).
По биологии отличились Даниил Царегородцев (гимназии № 115), Маргарита Семенова (Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117), Анастасия Коробейникова (Полтавский лицей), Александр Кукса (школа № 67).
По химии: Арсений Богза (Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117).
По истории: Асан Адилов (школа № 162), Дмитрий Шураков, Софья Шапова, Платон Павленко и София Латышева (гимназия № 115), Алексей Антипов (лицей № 66), Илья Плетнев (Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117), Азизбек Искаков (Ермаковская школа), Марина Войтенко (школа № 161), Арсений Федоров (гимназия № 140), Анна Погосян (Березовская школа), Максим Копылов (гимназия № 140).
Региональный этап продлится до 28 февраля. В конце марта отличившиеся школьники поедут на финальный этап.