Омскому сельчанину грозит 15 лет колонии за жестокое убийство знакомого

Пьяная ссора в «заброшке» привела к избиению и смерти пострадавшего.

omskinform.ru

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области завершила работу над уголовным делом в отношении 43-летнего сельчанина. Ранее не судимому мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к гибели человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое знакомых распивали спиртное в заброшенном здании, когда между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в драку: обвиняемый жестоко избил своего 39-летнего оппонента. От полученных травм пострадавший скончался.

На этапе следствия мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время материалы дела направлены в Русско-Полянский районный суд для рассмотрения по существу. Согласно букве закона, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.