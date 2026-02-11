Омских бизнесменов освободят от налога за сохранение памятников архитектуры

Обновленный облик старинных зданий должен «работать» на привлечение инвестиций в центр Омска.

Фото: 2gis.ru

В Омской области планируют ввести новую налоговую льготу для владельцев объектов культурного наследия. Согласно подготовленному законопроекту, организации и индивидуальные предприниматели смогут полностью освободиться от уплаты налога на имущество в отношении исторических зданий регионального или местного значения.

Для получения такой поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо несколько условий: нужно владеть объектом более двух лет, а также получить заключение Минкульта Омской области, подтверждающее, что он добросовестно выполняет все обязанности по сохранению памятника истории и культуры.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данная мера позволит предпринимателям направить сэкономленные средства на реставрацию и поддержание зданий в надлежащем состоянии.

Власти рассчитывают, что снижение налоговой нагрузки повысит инвестиционную привлекательность исторического центра Омска и создаст благоприятные экономические условия для тех, кто участвует в сбережении культурного достояния региона.