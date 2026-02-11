Под Омском простятся с погибшим на СВО оператором БПЛА и разведчиком

Он подписал контракт еще во время срочной службы и участвовал в СВО с самого начала.

Фото: vk.com/public217365055

Сегодня, 11 февраля, стало известно о гибели жителя Омской области Александра Бояркина в зоне проведения СВО. Траурную весть сообщили в администрации Новоомского сельского поселения.

Как рассказали в сельской администрации, Александр родился в Омске, но вся его жизнь и учеба были связаны с поселком Новоомском. Здесь он окончил местную школу, после чего продолжил обучение в сельскохозяйственном техникуме. Воинский путь омича начался в 2021 году с призыва в армию: службу он проходил в ракетных войсках в Приморском крае. В 2022 году, еще во время срочной службы, Александр принял решение подписать контракт.

За месяц до начала спецоперации, 18 января 2022 года, он был направлен на учения в Белгород, а уже с февраля 2022 года стал непосредственным участником СВО. В 2024 году боец освоил специальность оператора БПЛА и перешел в разведку. Александр Бояркин погиб при выполнении боевого задания 15 декабря 2025 года.

Церемония прощания с бойцом состоится в понедельник, 16 февраля, в 13:00 в храме поселка Новоомского. После прощания с бойцом на площади перед местным Домом культуры пройдет траурный митинг.