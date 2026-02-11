В Омске пенсионер попал в небольшое ДТП и умер

Он скончался до приезда медиков.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня, 11 февраля, около 08:30 в Октябрьском округе Омска произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным омской ГАИ, в районе дома № 7 по улице Кирова столкнулись два кроссовера.

Сотрудники полиции установили, что 68-летний водитель автомобиля «Мицубиси» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди автомобиль «Субару», за рулем которого находилась 39-летняя женщина. Судя по фотографиям, опубликованным полицией, удар был слабый.

Водитель «мицубиси» скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. По предварительной версии, причиной трагедии стал не сам удар, а резкое ухудшение состояния здоровья мужчины.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы окончательно установить все обстоятельства случившегося и подтвердить причину смерти водителя.