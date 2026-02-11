Жителю Омской области запретили отдыхать за границей из-за неоплаченных налогов

Мужчина задолжал более 1,8 млн рублей.

Фото: Freepik.com

Горьковский районный суд Омской области поддержал требования судебных приставов в отношении местного жителя, накопившего внушительный долг перед бюджетом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Как выяснилось в ходе процесса, мужчина задолжал по налогам более 1,8 млн рублей. Игнорирование законных требований о добровольной выплате привело к тому, что судебный пристав-исполнитель был вынужден обратиться в суд для ограничения свободы передвижения должника.

Суд, изучив совокупность доказательств по исполнительному производству, встал на сторону ФССП и запретил омичу выезд из России до полного погашения задолженности. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме, однако решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено в установленные законом сроки.