10 берез обернулись омичу принудительными работами и серьезным штрафом

Фото: Freepik.com

Исилькульский городской суд Омской области признал 34-летнего местного жителя виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По материалам дела, в октябре 2025 года мужчина в окрестностях села Медвежье Исилькульского района с помощью бензопилы незаконно спилил 10 берез, причинив государству ущерб примерно на 200 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину, но ущерб государству не возместил. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15 % заработной платы в доход государства.

Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя, суд конфисковал бензопилу, которой мужчина пользовался при совершении преступления.

Гражданский иск ГУЛХ Омской области о возмещении ущерба суд признал обоснованным и полностью удовлетворил.