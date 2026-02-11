В Омске ищут работников на зарплату до миллиона рублей в месяц

В Омской области сейчас открыто больше 1800 вакансий, обещающих зарплату 200 тыс. рублей и выше.

Фото создано при помощи ИИ

Аналитики сервиса по поиску работы изучили актуальные предложения февраля 2026 года в Омской области и выделили сферы с самыми впечатляющими доходами. В регионе сейчас открыто свыше 1800 вакансий, обещающих более 200 тыс. рублей ежемесячно, сообщает hh.ru.

Основной спрос на высокооплачиваемых специалистов сосредоточен в транспортной и промышленной отраслях: 12 % таких вакансий адресовано водителям, 11 % – сварщикам и 10 % – машинистам.

Возглавляет список наиболее щедрых предложений вакансия стоматолога – хирурга-имплантолога с доходом от 600 тыс. рублей до вычета налогов, а также позиция зернотрейдера, где заработок может достигать от 200 тыс. до 1 млн рублей. Высоко ценятся и управленцы: региональному директору банка предлагают 450 тыс. рублей. В ИТ-секторе востребованы опытные Go-разработчики с зарплатой до 400 тыс. рублей «чистыми», в то время как инженерам по ремонту на вахте готовы платить от 314,5 тыс. рублей.

Замыкают топ предложений высококвалифицированные рабочие и транспортники: водители категории Е с доходом от 300 тыс. рублей, капитаны-сменные механики (от 265 тыс.) и сварочно-монтажные бригады (до 280 тыс.). Также в списке лидеров значатся машинисты автовышек и слесари по ремонту электрооборудования с зарплатами 230 и 200 тыс. рублей соответственно.