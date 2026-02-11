Хоценко утвердил решения, направленные на развитие газозаправочной инфраструктуры

В 2026 году в Омской области готовятся к запуску три газовые заправки, продолжится перевод на газ общественного транспорта и уборочной техники.

Фото: Вячеслав Крузман

Правительство Омской области утвердило перечень мероприятий для развития заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и переоборудования транспорта. К процессу будут привлечены федеральные средства.

Предусматривается поддержка строительства газовых заправочных станций и перевода автомобильной техники для работы на природном газе. Речь идет об общественном транспорте и коммунальной технике.

Всего в 2026 году в Омской области планируется ввести в эксплуатацию три газовые заправочные станции. На газомоторное топливо переведут сотни единиц техники.

Заключены соответствующие соглашения между Омской областью и федеральным центром. Финансирование предусмотрено в размере 95 млн рублей – на развитие заправочной инфраструктуры и 11,3 млн рублей – на переоборудования транспортных средств.

Уточним, что эти мероприятия позволят обновить транспорт, снизить нагрузку на экологию, а также сделать работу общественного и коммунального транспорта экономически эффективнее.