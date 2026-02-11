Омск-Информ
·Общество

На севере Омской области возрождают забытый лесхоз

Пять лет назад его присоединили к другому хозяйству.

Вчера, 10 февраля, стало известно о начале процесса реорганизации специализированного автономного учреждения «Колосовский лесхоз». Итогом этих преобразований станет выделение и создание новой юридической структуры – «Тарского лесхоза».

Решение фактически возвращает статус независимости лесному хозяйству Тары. Учреждение функционировало с 1988 года, однако в декабре 2020 года оно было ликвидировано как отдельное юрлицо и юридически присоединено к «Колосовскому лесхозу».

Спустя пять лет региональные власти приняли решение о восстановлении самостоятельности предприятия в рамках реорганизации.

