Стоматолог рассказала, как зубные болезни могут привести к остановке сердца

Через поврежденные десны в организм попадают вредные бактерии.

Фото создано при помощи ИИ

Главный врач стоматологии «Все свои» Виктория Каратаева сообщила, что вероятность развития сердечно-сосудистых патологий может зависеть от состояния полости рта. По словам эксперта, пациенты с гингивитом и пародонтитом входят в группу риска по развитию атеросклероза, инфарктов и инсультов. Она пояснила, что через поврежденную и кровоточащую слизистую патогенные бактерии проникают в кровоток, вызывая утолщение сосудистых стенок и поражая сердце, почки и глаза.

Специалист отметила, что кардиологи и офтальмологи нередко рекомендуют пациентам посетить стоматолога для устранения очагов инфекции, так как успех профилактики серьезных системных заболеваний зависит от ликвидации всех провоцирующих факторов.

– Зачастую узкопрофильные специалисты, например кардиологи, офтальмологи, направляют пациента к стоматологу, чтобы проверить здоровье рта и зубов, исключить наличие хронических очагов инфекции, ведь успех лечения и профилактики серьезных общесоматических заболеваний напрямую зависит от выявления и устранения всех причин, – рассказала стоматолог в беседе с «Лентой.ру».

Каратаева добавила, что иммунный ответ на воспаление в деснах провоцирует хронические процессы в сосудах по всему телу, что ведет к формированию тромбов и атеросклеротических бляшек, становящихся непосредственной причиной сосудистых заболеваний.

Врач подчеркнула, что наибольшую опасность такие состояния представляют для людей с уже имеющимися патологиями сердца и сосудов, а также для пациентов с сахарным диабетом и курильщиков. Кроме того, в зону риска попадают те, кто годами пренебрегает профессиональными осмотрами и не уделяет должного внимания качественной гигиене зубов.