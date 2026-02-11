После неожиданного тепла в Омске похолодает до –29 °C

Синоптики предупреждают о мощном ветре.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 февраля, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки в виде небольшого, местами умеренного снега.

Днем температура воздуха установится в районе –5…–10 °C, при этом по западу области будет значительно холоднее – до –13…–18 °C. В течение дня прогнозируется дальнейшее понижение температуры. Синоптики предупредили о метели, снежных заносах, накате и гололедице на дорогах. Ветер юго-западный и западный, скоростью 15–20 м/с, с порывами до 23 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на четверг, 12 февраля, похолодание усилится: температура воздуха упадет до –19…–24 °C, а при прояснениях столбик термометра может опуститься до –24…–29 °C. Будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится снежный накат. Ветер сменит направление на юго-западное и западное со скоростью 7–12 м/с и порывами до 18 м/с. Атмосферное давление будет сильно расти.