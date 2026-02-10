Омская область заработала 2 млн долларов на болячках иностранцев

Омские больницы посетили более 18 тыс. гостей из других стран.

Фото: t.me/dmarkelov55

Медицинский туризм в 2025 году принес Омской области 2 млрд долларов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Так, местным клиникам удалось привлечь более 18 тысяч иностранных пациентов, что обеспечило экспорт медицинских услуг на сумму свыше 2 млн долларов. В 2026 году власти намерены поднять планку доходов до 2,2 млн долларов, сделав ставку на укрепление партнерских связей с Киргизией и Республикой Беларусь, а также на презентацию омских возможностей в рамках ПМЭФ-2026.

В минздраве отметили, что все заработанные за счет обслуживания иностранных граждан средства остаются внутри региональной системы здравоохранения. Полученная валютная выручка инвестируется в улучшение медицинской инфраструктуры: на эти деньги закупается передовое диагностическое оборудование, проводятся капитальные ремонты в государственных медучреждениях и пополняются запасы необходимых медикаментов.