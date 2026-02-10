В омских автобусах будут рассказывать о Пушкине-боксере и Толстом на велосипеде

Омичи смогут просвещаться по пути на работу.

Фото: t.me/deptrans_omsk

Сегодня, 10 февраля, омский дептранс сообщил о запуске нового информационного проекта муниципальных библиотек «Интересные факты о русской литературе» в общественном транспорте. Слайды о малоизвестных фактах из жизни русских писателей будут транслироваться на экранах, установленных в салонах 74 городских автобусов.

– А вы знали, что Пушкин был большим любителем бокса, Тургенев – заядлым шахматистом, Лермонтов любил математику, а Лев Толстой в 67 лет увлекся велосипедом? – анонсировали проект в дептрансе.

В департаменте подчеркнули, что инициатива была реализована при активной поддержке администрации города и компании «Трансмедиа».

Создатели проекта надеются, что омичи вдохновятся короткими заметками и захотят перечитать шедевры великих писателей в свободное время.