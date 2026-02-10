Омск вошел в число самых романтичных мегаполисов России

Город занял второе место по количеству ресторанов для свиданий

Фото: Freepik.com

Омск стал одним из лидеров среди городов-миллионников по доле заведений, идеально подходящих для романтических встреч. Аналитики 2ГИС выяснили, что 22,8 % всех ресторанов города располагают необходимой атмосферой, уютным интерьером и имеют положительные отзывы от пар, выбиравших эти места для свиданий.

Статистика была собрана с помощью технологий искусственного интеллекта, который анализирует не только меню, но и «вайб» заведений. Как показало исследование за февраль 2026 года, Омск лишь на одну десятую процента уступил лидеру рейтинга – Новосибирску, где доля «романтичных» мест составила 22,9 %.

Помимо сибирских городов, в пятерку лидеров вошли Челябинск (16,8 %), Уфа (15,1 %) и Пермь (14,3 %). В среднем же по всем миллионникам России доля ресторанов для особых встреч составляет около 15 %.