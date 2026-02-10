Купили в декабре: двоих омичей поймали с поддельными правами

Мужчинам грозят уголовные дела.

Omskinform.ru

Полицейские задержали в Омской области двоих водителей с поддельными правами. В поселке Горячий Ключ остановили 50-летнего мужчину на «Ладе». В Лузино 24-летний парень катался на автомобиле ВАЗ-2110.

В обоих случаях мужчины купили документы в декабре через интернет. Парню права обошлись в 85 тыс. рублей.

На омичей завели уголовные дела за использование поддельных документов. Автомобили поместили на специализированную стоянку.

Теперь полицейские выясняют, кто изготовил поддельные права.