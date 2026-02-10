Крупному застройщику запретили брать деньги с омичей

Компанию ограничивают не в первый раз.

Фото: Сергей Мельников

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск регионального Госстройнадзора в отношении ООО «Первая инвестиционная компания – микрорайон «Садовый» Жилой дом 9». Компании, возводящей многоэтажку на Левобережье, запретили привлекать средства омичей для строительства сроком на шесть месяцев.

Речь идет об 11-этажном жилом доме на 264 квартиры, расположенном в районе пересечения улиц Конева и Ватутина. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, сейчас застройщик успел реализовать лишь 5 % квартир по договорам долевого участия. Плановый срок сдачи объекта намечен на третий квартал 2026 года.

Отметим, что это не первый подобный иск к структурам данного застройщика: ранее надзорное ведомство инициировало аналогичное разбирательство в отношении компании, ответственной за дома № 1–8 в том же микрорайоне.

Решение суда от 4 февраля еще не вступило в законную силу. У застройщика есть месяц на то, чтобы обжаловать вердикт в Восьмом арбитражном апелляционном суде. До истечения этого срока или подтверждения решения апелляцией новые продажи в строящемся доме фактически заморожены.

ООО «Первая инвестиционная компания – микрорайон «Садовый» была зарегистрирована в Омске на улице Жукова в 2012 году. Компания специализируется на возведении жилья, совмещая функции заказчика и генподрядчика. С лета 2024 года фирмой единолично владеет и руководит Кристина Шахова. Отметим, что по итогам 2024 года предприятие показало в отчетности нулевые показатели по выручке и прибыли.