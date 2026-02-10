Омские автомобильные масла получили маркировку «Честный знак»

Автомобильные масла омского производства в числе первых в стране получили цифровой паспорт качества.

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-СМ»

Компания «Газпромнефть-СМ» внедрила в числе первых в России – среди подобных компаний – цифровую маркировку «Честный знак». В результате фасованные автомобильные масла G-Energy и Gazpromneft получили уникальные идентификаторы национальной системы качества Министерства промышленности и торговли РФ.

Теперь данные о маслах автоматически попадают в единую базу, где хранятся на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Проверить подлинность такого товара легко – достаточно навести камеру смартфона на QR-код. Для этого нужно иметь в смартфоне приложение «Честный знак», аналогичным образом работает и портал «Госуслуги».

– Доверие потребителей – важнейший приоритет для нашей компании. Поэтому в интересах наших клиентов мы совершенствуем рецептуры масел и разрабатываем новые эффективные виды продукции, расширяем ассортимент и обеспечиваем бескомпромиссный и тщательный контроль качества. Наша компания в числе первых на российском рынке смазочных материалов присоединилась к системе «Честный знак», а ранее приняла активное участие в разработке отраслевых стандартов и экспериментальной фазе внедрения системы маркировки. Уверен, что новые решения позволят обеспечить высокую степень защиты продукции и сделать рынок еще более открытым, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Уточним, что компания интегрировала в систему «Честный знак» собственную цифровую систему прослеживаемости продукции.

Теперь вся информация о товаре, дате и месте его производства, движении продукции на склады, в торговые точки и маркетплейсы зашифрована в QR-коде, который наносится на каждую канистру автомобильного масла.

Сведения о промаркированных товарах хранятся на единой информационной платформе в виде защищенных неизменяемых реестров и доступны всем участникам торгового процесса – производителю, оптовым поставщикам, дистрибьюторам и розничным магазинам.

– Внедрение передовых цифровых решений на ведущих промышленных предприятиях – один из наших ключевых приоритетов. Наработки «Газпромнефти-СМ» по определению подлинности продукции позволят повысить уровень безопасности покупателей и существенно снизить количество некачественных аналогов. Мы поддерживаем инициативы, которые повышают прозрачность рынка и способствуют вытеснению контрафакта, – отметил министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.

Добавим, что крупнейшей технологической площадкой компании по производству автомобильных масел является Омский завод смазочных материалов. Здесь осуществляется полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Ежегодно в Омске выпускается свыше 300 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей, обеспечивая стратегическими продуктами все сегменты отечественной экономики.