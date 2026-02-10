Салехардский «Вегас» вынудили отвести флот от Омска

Стоянка двух танкеров в акватории Иртыша была незаконной.

Фото: t.me/prok_omsk

Омская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке добилась освобождения акватории Иртыша от незаконной стоянки флота. Нарушения были выявлены в ходе проверки деятельности ООО «Вегас», которое самовольно использовало водный объект.

Следователи установили, что с осени 2023 года компания разместила два танкера на правом берегу Иртыша в границах Омска. При этом никаких разрешительных документов на использование акватории у организации не было. Поскольку компания зарегистрирована в другом регионе, природоохранный прокурор направил иск в Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону прокуратуры и обязал ООО «Вегас» освободить реку от отстоя судов. Теперь компания сможет вернуть танкеры на это место только после того, как оформит право пользования водным объектом в строгом соответствии с Водным кодексом РФ. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.