В Омске за год закрылось в полтора раза больше компаний, чем открылось

В некоторых отраслях юрлиц закрылось в два раза больше.

omskinform.ru

Омскстат опубликовал данные по закрытым и открытым за 2025 год компаниям. Только за декабрь прошлого года на 148 новых регистраций пришлось 245 фактов ликвидации бизнеса.

Суммарные годовые показатели демонстрируют еще более заметный разрыв. За двенадцать месяцев в регионе появилось 1770 новых юридических лиц, основную массу которых составили частные компании. В то же время количество прекративших деятельность организаций оказалось в полтора раза выше и достигло отметки в 2637 единиц. Иностранный сегмент бизнеса также показал отрицательную динамику: при 16 открытых компаниях с зарубежным капиталом рынок покинули 23 таких игрока. Аналогичная пропорция наблюдается и среди предприятий со смешанной формой собственности.

Наиболее массовое движение капитала зафиксировано в сфере торговли и сервиса автомобилей, где количество ликвидаций почти вдвое превысило число открытий. Строительная отрасль региона столкнулась с двукратным перевесом закрытых фирм над новыми проектами. Схожая ситуация сложилась в обрабатывающем производстве и логистическом секторе, где темпы убыли организаций стабильно опережали активность по созданию новых рабочих мест и мощностей.