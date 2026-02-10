На оплату квитанций будет больше времени.

С 1 марта в Омске изменятся сроки оплаты коммунальных услуг. Как сообщает региональная Госжилинспекция, делать это нужно будет до 15 числа каждого месяца.

Платеж за январь все еще придется сделать до 10 февраля. А вот платеж за февраль можно будет внести до 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Омске подорожают коммунальные услуги. Одно повышение цен было 1 января. Еще одно ожидается 1 октября.