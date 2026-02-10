Омск-Информ
·Образование

Ученых Омского ГАУ наградили ко Дню российской науки

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Омской области» присвоено ученому с мировым именем – профессору Омского ГАУ Владимиру Шаманину.

Накануне ОмГУПСе состоялось заседание Координационного совета по науке и высшему образованию, приуроченное ко Дню российской науки, под председательством губернатора Виталия Хоценко. Представители вузов, предприятий и органов власти обсудили будущее омской науки и высшего образования.

В рамках встречи также состоялось торжественное награждение выдающихся омских деятелей науки. Исследователи, чье упорство, научные открытия и верность профессии способствуют сохранению высоких академических стандартов университета и движению вперед отечественной аграрной науки, были отмечены престижными знаками отличия и наградами.

Доктору сельскохозяйственных наук, профессору, руководителю Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ Владимиру Петровичу Шаманину присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Омской области».

Доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры агрохимии и почвоведения Юлии Александровне Азаренко вручена Почетная грамота Правительства Омской области.

