Из «Почты России» начали массово увольняться сотрудники

Низкие зарплаты и большая нагрузка заметно снизили кадровый потенциал почты. Ситуация продолжает ухудшаться.

Omskinform.ru

С начала 2026 года «Почта России» столкнулась с серьезной проблемой: из компании уволились около пяти тысяч сотрудников, включая почтальонов, операторов и руководителей отделений. Это составляет примерно 5 % от общего числа работников. По данным телеграм-канала Mash, ситуация становится все более критической, и в дальнейшем «Почта России» может потерять более 60 тыс. сотрудников.

Основными факторами, способствующими массовым увольнениям, являются низкий уровень заработной платы и растущая рабочая нагрузка. На фоне экономических трудностей многие работники сталкиваются с тем, что их доходы не соответствуют требованиям и ожиданиям. Так, средний доход сотрудников в Москве составляет около 43 тыс. рублей, что уже выглядит недостаточно привлекательным в свете высоких цен на жизнь. Почтальоны зарабатывают до 30 тыс. рублей, а в регионах эта цифра может опуститься до 25 тысяч рублей. При этом фактический уровень зарплат нередко оказывается ниже заявленного, что вызывает недовольство среди работников.

Кроме того, сотрудники «Почты России» вынуждены выполнять дополнительные обязанности, такие как продажа товаров. Выполнение жестких планов по эффективности приводит к увеличению нагрузки и стрессу на рабочем месте. Руководство отделений испытывает давление из-за KPI, жалоб клиентов и внутреннего контроля, что создает неблагоприятную атмосферу для работы.

Нехватка кадров уже привела к заметным последствиям для компании. Отделения почты сокращают часы работы или временно закрываются, что сказывается на сроках доставки писем и посылок. Клиенты сталкиваются с задержками, что негативно влияет на репутацию «Почты России». В условиях растущей конкуренции со стороны частных курьерских служб и интернет-магазинов такая ситуация может привести к потере клиентов и снижению доходов.

Проблемы с кадрами затрудняют выполнение обязательств перед клиентами и приводят к ухудшению качества обслуживания. Обещанные премии и надбавки, по словам работников, зачастую не выплачиваются, что еще больше усугубляет ситуацию.