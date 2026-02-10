Омск-Информ
·Политика

В Омске появился лжеминистр образования и пытается мошенничать

Попался ли кто-то на обман, пока неизвестно.

Министр образования Омской области Ольга Степанова сообщила о том, что мошенники используют ее имя для обмана. Они создали поддельный аккаунт чиновницы в мессенджере.

– Обращаюсь ко всем: не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, будьте бдительны и тщательно проверяйте информацию, – написала Степанова в своем официальном аккаунте.

Ранее сообщалось, что очередной жертвой мошенников стала омская семья. Горожане перевели аферистам миллионы.

