«Авангард» обзавелся третьим вратарем на дальневосточный выезд

Дмитрия Ивченко взяли из «молодежки» омского клуба.

Фото: hawk.ru

Омский «Авангард» взял в дальневосточный выезд в Хабаровск и Владивосток 17-летнего Дмитрия Ивченко. Голкипер защищает ворота «молодежки» омского клуба. Такие данные приводит телеграм-канал «Хоккейная правда».

Молодой человек на днях вернулся из Минска с турнира сборных с 4 по 7 февраля, где принимал участие в качестве голкипера «Омских Ястребов».

Инсайдеры сообщают, что Ивченко активно участвует в тренировочном процессе команды Ги Буше. А в июне выходит на драфт НХЛ, где котируется в тройке лучших вратарей Европы.

Матч во Владивостоке запланирован на 11 февраля, а в Хабаровске – на 13 февраля.