Омская семья за четыре дня перевела миллионы мошенникам

Жена, муж и их сын поверили в доверенность, дающую право распоряжаться их квартирой и деньгами.

Шедеврум

Семья из Советского округа Омска стала жертвой мошенников. За несколько дней 57-летняя женщина, ее муж и сын перевели аферистам более 3 млн рублей.

Как сообщают полицейские, обман начался со звонка о замене электросчетчиков. Женщине прислали ссылку якобы на страницу госуслуг. Следующим звонком омичку напугали доверенностью, которую женщина якобы оформила на преступников. По словам звонивших, это чревато кредитами и потерей недвижимости.

Омичка испугалась, рассказала все мужу и сыну, но они не заподозрили обман. В итоге все трое несколько дней переводили сбережения на «обновленный корреспондентский счет».

Когда деньги кончились, семья начала занимать у друзей. Когда один из знакомых заподозрил обман и объяснил ситуацию пострадавшим, они обратились в полицию. Следователи завели уголовное дело.