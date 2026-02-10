Деньги не вернул: в Омске хотят посадить главу ЖСК за хищение 22 миллионов

Прокуратура просит наказать его колонией на 7 лет.

Фото создано при помощи ИИ

Вчера в Центральном районном суде Омска прошли прения по делу бывшего председателя жилищно-строительного кооператива 65-летнего Сергея Скрипца. Его обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура, 65-летний мужчина похитил 21,5 млн рублей у пайщиков. Омич был фактическим руководителем двух подрядных организаций и заключал договоры с гражданами и предприятиями в двух строящихся многоэтажках на 5-й Марьяновской и 2-й Трамвайной. Деньги он присваивал, а пайщикам выдавал соглашения и справки об оплате, которые не имели юридической силы.

Председатель ЖСК промышлял таким образом с января 2015 года по февраль 2021 года. От его действий пострадали 19 граждан и организаций, которые не смогли получить оплаченные квартиры.

Отметим, что вину омич не признал. Возмещать ущерб не начал.

Прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его хотят обязать вернуть деньги.