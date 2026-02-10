В России и Омске продолжается сбой Telegram

Пик жалоб пришелся на утро.

omskinform.ru

Сегодня россияне продолжают жаловались на сбой Telegram, который начался еще 9 февраля. Приложение работает медленно, а сообщения не отправляются.

Поток обращений фиксирует сервис Downdetector. Более 53 % жалоб на мобильное приложение. Проблемы с уведомлениями и общие сбои спровоцировали по 16 % обращений. На неисправности веб-сайта приходится 10 %.

Жалуются россияне из разных регионов. Обращения были в том числе и из Омской области.