·Общество

В омском Иртыше нашли предельную концентрацию ртути

Загрязнение обнаружили недалеко от поселка Берегового.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 5 февраля в Иртыше ниже по течению от Омска было вновь обнаружено загрязнение ртутью. Пробы воды, взятые в районе поселка Берегового, показали концентрацию 0,048 мкг/л, что значительно превышает предельно допустимые нормы.

Это уже второй случай за последние две недели: практически идентичные показатели (0,049 мкг/л) были зафиксированы в этой же точке 29 января. Высокий уровень загрязнения отмечен на расстоянии чуть более 3 километров от правого берега.

Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация ртути не должна превышать 0,00001 мкг/л.

