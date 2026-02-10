Омск-Информ
Госэкспертиза одобрила строительство дороги рядом с двумя «модными» омскими ЖК

Дорога получит троллейбусную линию для микрорайонов Кварталы Драверта и Зеленая Река.

Государственная экспертиза Омской области одобрила проект строительства автодороги на улице Дергачева. Положительное заключение опубликовано на портале ЕГРЗ.

Новая дорога соединит улицы Волгоградскую и Верхнеднепровскую в Кировском округе. Проект также включает устройство контактной троллейбусной сети и разворотной площадки.

За реализацию проекта отвечает КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области». Разработку документации выполнило омское ООО «Автодорпроект».

Троллейбусная линия создается для улучшения транспортной доступности микрорайонов Кварталы Драверта и Зеленая Река. В 2022 году на ее строительство регион получил федеральную субсидию в размере 2,3 млрд рублей. Сеть охватит улицы Крупской, Перелета, Лукашевича, Волгоградскую и проспект Комарова.

