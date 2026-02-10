На СВО погиб еще один молодой житель Омской области

Кириллу Левошику было 25 лет.

Стало известно о гибели на специальной военной операции 25-летнего жителя Омской области Кирилла Левошика. Он погиб 13 сентября прошлого года при выполнении боевых задач.

Кирилл родился 3 сентября 2000 года в Омске. Начальное образование получил в селе Сосновка Азовского района, среднее – в Новоомской школе. После этого он окончил Омский аграрно-технологический колледж по специальности «технолог хлебопекарного производства». Затем проходил службу в железнодорожных войсках Омского гарнизона, а после армии работал слесарем.

– Кирилл Олегович отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Настоящий герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества и отваги, – говорится в сообщении.

Прощание с Кириллом состоится в субботу, 14 февраля. Церемония начнется в 12:00 с отпевания в храме в поселке Новоомском, после чего пройдет траурный митинг на площади местного Дома культуры. Захоронение состоится на кладбище села Троицкого.

