Хоценко подвел итоги молодежной политики региона за прошлый год

Состоялась первая коллегия регионального министерства молодежной политики, которое было создано в прошлом году.

Фото: Вячеслав Крузман

Символично, что Министерство молодежной политики Омской области начало работать в этом статусе именно в прошлом году, когда регион имел статус молодежной столицы России. Губернатор Виталий Хоценко охарактеризовал этот статус, который присваивается на год, как серьезный импульс для развития региональной молодежной политики. За это время правительство успело выстроить системную работу с молодежными сообществами, общественными организациями и муниципалитетами.

Напомним, что за прошлый год омская молодежь поучаствовала более чем в 500 мероприятиях. Безусловно, самым ярким и запоминающимся проектом стал «Пешеходный Любинский», который посетили более 1 млн человек. А празднование Дня молодежи растянулось на три дня и собрало рекордное количество гостей, свыше 280 тысяч человек.

Фото: Сергей Мельников

Хоценко обратил внимание на то, что продолжением молодежной столицы федерального уровня стал конкурс «Молодежная столица Омской области». Его цель – развитие инфраструктуры, раскрытие потенциала молодежи в сельских районах. А самое главное – создание условий для закрепления молодых на селе.

Так, победа в конкурсе позволит первой молодежной столице региона – Полтавскому району в 2026 году провести значимые образовательные, культурные и добровольческие проекты, встроенные в стратегию устойчивого развития молодежной среды Омской области. Подробнее на этом остановилась глава Полтавского района Валерия Никитина. По ее словам, на 2026 год запланировано большое количества межрайонных и областных мероприятий для жителей района и местной молодежи.

Немаловажно, что молодежная повестка региона вышла на международный уровень.

Виталий Хоценко напомнил, что в прошлом году Омская область стала площадкой для проведения Молодежного форума Шанхайской организации сотрудничества и V Форума молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион». Победителями всероссийской форумной кампании стали 36 омичей, получивших гранты на реализацию своих проектов.

За прошедший год заметное развитие получило региональное отделение «Движения Первых», к которому присоединились уже 131 тысяча учащихся и более 19 тысяч наставников.

Фото: Сергей Мельников

Высокую оценку получила деятельность Омского областного студотряда – по итогам года он признан лучшим в стране.

В регионе активно развивается добровольческое движение: более 97 тысяч волонтеров было задействовано в различных проектах. А Омский ресурсный центр добровольчества получил федеральную аккредитацию и вошел в сеть Добро.РФ.

Около 2,5 тысячи волонтеров участвовали в организации парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Омский волонтерский корпус Победы стал самым массовым в стране.

Также Омск стал площадкой проведения просветительского марафона «Знание. Первые», проведенного обществом «Знание».

Фото: Сергей Мельников

В завершение коллегии Виталий Хоценко вручил почетные грамоты и благодарственные письма лучшим специалистам, занятым в сфере молодежной политики региона.