·Происшествия

Омичка наживалась на переселенцах из Херсона

Она похитила более 800 тыс. рублей.

В Центральный районный суд Омска поступило уголовное дело 41-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ч. 2 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба омских судов, в 2023 году женщина вместе с неизвестными сообщниками похитила 814 тыс. рублей. Для этого она вводила в заблуждение переселенцев из Херсона и Херсонской области.

Переселенцы имеют право на жилищный сертификат на 2,9 млн рублей. Омичка договаривалась помогать им покупать на эти деньги жилье. Потом она убеждала продавцов жилья завышать цену, а разницу присваивала.

