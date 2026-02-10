Омск-Информ
·Общество

Священник назвал недопустимым сожжение чучела на Масленицу

Батюшка заявил, что этот обычай претит православным традициям.

Представитель РПЦ Владислав Береговой считает, что сожжение чучела на Масленицу противоречит православным канонам. Об этом он рассказал Regions.

Как заявил батюшка, исторически сложившийся праздник с его гуляниями и угощениями в последнее время дополнился элементами, которые не соответствуют христианскому мировоззрению. Священник считает, что сожжение чучела Масленицы не допустимо.

– Помимо просто веселых торжеств, вдруг к этим дням привязалось сожжение чучела Зимы. Я убежден, что для христианина сожжение чучела Масленицы, Зимы и чего-нибудь еще персонифицированного категорически неприемлемо, – подчеркнул Береговой.

Он отметил, что в ряде регионов, где светские власти конструктивно взаимодействуют с духовенством, от подобной практики уже отказались.

