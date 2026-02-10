В Омске могут застроить многоэтажками территорию пассажирского предприятия

Она располагается на улице 10 лет Октября.

департамент транспорта г. Омска

Депутаты Омского горсовета обсудили судьбу бывшего пассажирского предприятия № 10. Комитет по муниципальной собственности обсудил целесообразность продления существующего договора аренды.

С 2019 года производственную базу на улице 10 лет Октября арендует ЗАО «Экос». Компания занимается сбором и переработкой мусора. В боксах, где раньше стояли автобусы, теперь стоят мусоровозы.

Депутаты обсудили возможность приватизации территории, которая может заинтересовать застройщиков. Однако с этим согласны не все.

– «ПП-8» пытается продать 4-й участок, но покупателей нет. Выставлялось на торги раз восемь, – отметил вице-мэр Владимир Куприянов.

Депутаты решили съездить на базу, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится бывший автобусный парк. У арендатора также попросят план ремонта помещений.