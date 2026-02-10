Русский язык в Казахстане будет не «равным» казахскому, а «наравне»

Формулировка содержится в проекте новой конституции соседнего государства.

Фото: kremlin.ru

В соседнем Казахстане идет масштабная работа по изменению текста конституции. Одно из них сильно насторожило русскоязычное население, проживающее в этой стране. В проекте статьи 9 новой конституции Казахстана указано, что русский язык будет использоваться не наравне с казахским, а наряду с ним.

Как пояснил заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов, слово «тен» («равный») предполагается заменить на «катар» («наряду»)». По словам Нурмуханова, эта правка носит редакционный и стилистический характер и направлена на обеспечение терминологического и смыслового единства текста проекта конституции на казахском и русском языках.

Официальные власти Казахстана уверяют, что изменение формулировки не означает пересмотра статуса русского языка. В то же время в русскоязычной среде высказываются опасения, что изменение может стать шагом к постепенному сокращению использования русского языка. Согласно действующей конституции Республики Казахстан, русский язык официально употребляется наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления. При этом единственным государственным языком в стране является казахский язык.