Общество

В двух райцентрах Омской области одновременно отключили воду

В поселках произошли аварии.

В Омской области продолжаются коммунальные аварии. Например, вчера, 9 февраля, о порыве сообщила администрация Русско-Полянского района. С 09:00 в Русской Поляне отключили водоснабжение в переулке Гагарина.

Сегодня отключили водоснабжение в Нововаршавке и в Седельниково. Причиной вновь стали аварии.

– В связи с возникшими трудностями при устранении порыва на улице Комарова работы будут продолжены 10 февраля. Сегодня водоснабжение будет отключено с 10:00 и до полного устранения аварии, – сообщили в администрации Нововаршавского района.

Администрация Седельниковского района сообщает, что из-за аварии воду отключили в детском саду и школе. Поэтому они работать не будут, а уроки планируется проводить дистанционно.

