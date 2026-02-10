Продал улику соседу: в Омской области осудили убийцу инвалида

Преступник закопал тело, но полицейские все равно быстро его вычислили.

Фото: t.me/prok_omsk

Исилькульский суд вынес приговор 62-летнему местному жителю, который убил 37-летнего приятеля-инвалида. Мужчину отправили на 8 лет и 1 месяц в колонию строгого режима.

Как сообщает прокуратура, преступление произошло в августе прошлого года. Инвалид 3-й группы пришел в гости к своему знакомому. Мужчины выпивали. Во время застолья хозяин разозлился на гостя и ударил того топором по голове не менее 8 раз.

Пострадавший скончался от травм. А нападавший, чтобы скрыть преступление, закопал тело во дворе. Также мужчина забрал телефон погибшего, а позже продал его соседу.

Фото: t.me/prok_omsk

Полицейские раскрыли преступление за 4 дня, с момента, как соседи заявили об исчезновении инвалида.