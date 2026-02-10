В Омском ГАУ обсудили перспективы органического земледелия в регионе

Развитие органического сельского хозяйства возможно только в тесной связке производства с образованием и наукой.

Накануне в аграрном университете прошло важное совещание, посвященное вопросам развития производства органической продукции в регионе. Организаторы – Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, Омский ГАУ и Союз органического земледелия.

Собравшиеся обсудили актуальные вопросы, в том числе в контексте сохранения здоровья населения и охраны окружающей среды. Развитие органического сельского хозяйства стало важным направлением, которое поддерживается на уровне федерального законодательства.

– Сегодня мы и сельхозпроизводители должны реагировать на вызовы рынка, чтобы обеспечить всю потребность продукции, которая нужна нашему населению. Органическое производство очень востребовано, экологически чистое, с каждым годом набирает обороты, все больше людей обращает внимание на здоровое правильное питание. В Омском регионе на сегодня работают два предприятия: Омский аграрный университет и ИП Васильев Илья Владимирович. Надеемся, что сегодняшний посыл найдет применение и интерес у наших сельхозпроизводителей и переработчиков. Мы со своей стороны рассмотрим возможности ландшафтного земледелия, использование площадей для этих целей, будем всячески поддерживать, чтобы это направление обязательно развивалось у нас в регионе, – отметил глава регионального минсельхоза Николай Дрофа.

Среди обсуждаемых на совещании вопросов были также стратегии по расширению ассортимента органических продуктов, улучшению условий для сертификации и поддержки фермеров, которые хотят перейти на органическое земледелие. Участники встречи обменивались мнениями о том, как лучше организовать процесс перехода на органическое производство, какие меры поддержки могут быть предложены со стороны государства и местных властей.

– Очень важна связка бизнеса, то есть производства, с образованием и наукой. Студенты должны знать, что такое органическая продукция, как она производится и для чего нужна. Чтобы производить органическую продукцию, безусловно, нужно иметь для этого определенные сорта и почву. Хочется, чтобы мы сегодня рассмотрели все вопросы, которые будут способствовать производству органической продукции, – подчеркнула ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.

В ходе совещания также рассматривались примеры успешных практик из других регионов России, где органическое сельское хозяйство уже получило широкое распространение. Участники делились своим опытом и обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы адаптировать успешные модели к условиям Омской области.

Участники встречи выразили уверенность в том, что с учетом растущего интереса населения к органическим продуктам, а также поддержки со стороны государственных органов Омская область имеет все шансы стать одним из лидеров в производстве органической продукции в России.