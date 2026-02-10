Уролог предупредил омичей о неочевидных последствиях экстремального похудения

Резкая потеря веса может серьезно навредить здоровью.

До начала весны остаются считаные недели, увеличивается световой день и пригревает солнце. Самое время сесть на диету, однако врач-уролог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Антон Цуканов предупреждает, что потеря веса наносит организму серьезный стресс и может навредить здоровью. Он рассказал в эфире программы «Вести. Здоровье», что похудение может привести к нефроптозу – это опущение почки.

Орган этот парный, расположен в забрюшинном пространстве, верхняя граница почки обычно находится на уровне XI грудного позвонка, нижняя – на уровне III поясничного позвонка. Удерживается, помимо прочего, с помощью жировой капсулы.

– Когда резко уходит жир вокруг почки, происходит ее опущение, – пояснил уролог.

Нефроптоз опасен тем, что ведет к нарушению деятельности органов мочеполовой системы, а это повышает риск развития различного рода заболеваний.