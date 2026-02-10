Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В холдинге, куда входит «Омскшина», сменился руководитель

Прежний гендиректор отошел от дел.

Вчера, 9 февраля, АО «Кордиант» сообщило о смене руководства. С 8 февраля генеральным директором холдинга стал Дмитрий Горбачев.

Вадим Володин, возглавлявший компанию с 2016 года, принял решение покинуть холдинг и сосредоточиться на личных проектах, – сообщили в холдинге.

Горбачев ранее был замом Володина по стратегическому развитию и бизнес-системе. В 2022–2023 годах он являлся первым заместителем губернатора Вологодской области.

Отметим, что в Группу компаний «Кордиант» входит «Омскшина». Это омское производство автомобильных шин, покрышек и камер.

