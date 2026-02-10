Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Олимпийский чемпион Тищенко оказался в омской колонии

Он отправился туда пропагандировать спорт.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко посетил омский следственный изолятор № 1. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, спортсмен пропагандировал здоровый образ жизни.

Сначала Тищенко пообщался с осужденными, рассказав о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться на пути к высоким результатам. Он подчеркнул, что ему помогли дисциплина, упорство и целеустремленность. Он отметил, что спорт развивает не только тело, но и характер.

Тищенко также встретился с несовершеннолетними подозреваемыми и осужденными. Он ответил на вопросы подростков о спорте и о личном.

1229
·Общество

Олимпийский чемпион Тищенко оказался в омской колонии

Он отправился туда пропагандировать спорт.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко посетил омский следственный изолятор № 1. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, спортсмен пропагандировал здоровый образ жизни.

Сначала Тищенко пообщался с осужденными, рассказав о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться на пути к высоким результатам. Он подчеркнул, что ему помогли дисциплина, упорство и целеустремленность. Он отметил, что спорт развивает не только тело, но и характер.

Тищенко также встретился с несовершеннолетними подозреваемыми и осужденными. Он ответил на вопросы подростков о спорте и о личном.

1229