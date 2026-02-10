Муж и жена устроились в наркомагазин в Омске

Их поймали и будут судить.

Фото: t.me/prok_omsk

В Омске завершилось расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В преступлении обвиняют группу из 6 человек.

Как сообщает прокуратура, группа действовала с мая 2024 года по июнь 2025 года. По данным полиции, житель Центральной Азии вместе с супругой были оптовыми курьерами. От организатора они получали координаты с закладками, забирали крупные партии наркотиков и в своей квартире фасовали их на более мелкие, которые помещали в тайники. Координаты новых закладок они отправляли оператору интернет-магазина.

Потом действовали уже четверо омичей. Они были розничными курьерами. Они брали наркотики, фасовали их на еще более мелкие дозы и делали тайники уже для потребителей.

В мае 2025 года оперативники задержали с поличным розничных курьеров, а в июне 2025 года – оптовых.

При аресте у пары преступников изъяли более 40 граммов наркотиков.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Центральный суд Омска. Соучастники частично признали вину. Им грозит до 20 лет колонии.