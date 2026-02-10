ГК «Титан» передала оборудование для университетской лаборатории

Лаборатория полимеров ОмГУ им. Ф. М. Достоевского получила первую партию специализированного оборудования на 4 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба ГК Титан

Накануне на химфак ОмГУ пришло специализированное оборудование для современной учебной лаборатории. В первую партию вошли приборы для проведения синтеза и глубокого анализа полимеров. В том числе вискозиметры, колбонагреватели, магнитные мешалки с подогревом, вакуумные мембранные насосы, лабораторный рефрактометр и спектрофотометр. Интерактивный формат обучения и эффективную обработку полученных данных обеспечит новая современная интерактивная панель. Всего оборудования – на 4 миллиона рублей.

– Поступление первой партии приборов – это всегда волнующее событие, которое превращает проект из идеи в реальность. Каждое устройство, от спектрофотометра до магнитной мешалки, – это будущие эксперименты, открытия и навыки наших студентов. Мы видим, как планомерно и в срок реализуются договоренности с нашим стратегическим партнером, Группой компаний «Титан», что вселяет уверенность в успехе всего начинания, – отметил доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Владислав Шувалов.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и управлению персоналом ГК «Титан» Оксана Бородина подчеркнула, что за совместным проектом с Омским государственным университетом видится не просто инициатива, а фундаментальная инвестиция в будущее.

– Это партнерство служит ярким примером синергии между бизнесом и академической средой, создавая прочную основу для практико-ориентированного обучения. Наша цель сегодня – подготовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, а новая лаборатория станет для этого ключевым инструментом, – уверена Бородина.

Добавим, что уже в ближайшее время ожидается поступление лабораторной мебели и монтаж рабочих зон. Также будут заверены отделочные работы в новой лаборатории. После чего специалисты проведут установку и пусконаладку оборудования, и студенты начнут осваивать передовые технологии в области полимеров.