Жители омских СНТ мерзнут из-за постоянных отключений электричества зимой

Линии требуют ремонта, а «Россети» связывают проблемы с перегрузкой.

t.me/universus_neuro_bot

Жители омских садоводческих товариществ жалуются на регулярные перебои с электричеством. Собственники участков СНТ «Березовая роща» отмечают, что отключения происходят примерно каждые две недели. Об этом одна из омичек рассказала в телеграм-канале «Фадина общается 2.0».

– В субботу, 7 февраля, 8 февраля было отключение по несколько часов, и сейчас опять отключение – диспетчеру не дозвониться, проблемы отключения не озвучивают… Мы СНТ «Березовая роща»; п. Большие Поля; СНТ «Колос»; «Госплемстанция» (сеть магазинов у поста ГАИ) и часть Пушкинского тракта – все получаем питание от высоковольтной линии 10 кВ, систематически еженедельно она выходит из строя, – пожаловалась омичка.

По ее словам, линия требует капитального ремонта. Во время сильных морозов отключения приводят к размораживанию систем отопления у некоторых собственников. Проблема, по мнению жителей, сохраняется уже три года, но должного внимания со стороны властей не получает.

Бывший мэр Омска Оксана Фадина заявила, что взяла ситуацию под контроль и направила запросы в «Россети Сибирь» и администрацию города. Представители «Россетей» объяснили перебои с электричеством иначе, связывая их в первую очередь с перегрузкой сетей.

– Основная причина отключений в поселке и ближайших СНТ заключается в перегрузке сетей. Чаще всего это происходит зимой, когда жители одновременно включают несколько бытовых приборов и электрообогрев, но при этом не учитывают лимит выделенной мощности на участке. Это отражается на корректной работе сетей. По закону собственник должен либо удерживать активную мощность в границах, указанных в техусловиях, либо увеличивать, если ее не хватает, – заявили в пресс-службе.

В компании также подчеркнули, что часть отключений возникает из-за аварий на сетях, принадлежащих другим владельцам, включая сами СНТ. Во многих садоводческих товариществах сети долгое время не обслуживались и не ремонтировались, что тоже приводит к перебоям.