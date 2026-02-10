Омскую область ждет резкая смена погоды

Синоптики предупреждают о гололеде и сложной обстановке на дорогах.

Фото создано при помощи ИИ

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 февраля, в Омске и Омской области ожидается неустойчивая зимняя погода.

Днём будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит –4…+1 °C, по северо-западу области похолодает до –9 °C. Пройдут осадки в виде снега и дождя. Местами возможны гололедные отложения и налипание мокрого снега.

На дорогах - снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ночью сохранится облачная погода с прояснениями, ожидаются снег и дождь. Температура по области понизится до –6…–11 °C, местами по северо-западу - –15…–20 °C.

Возможны метель, налипание мокрого снега и гололед. На дорогах - снежные заносы, накат и гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 15–20 м/с. Атмосферное давление начнет расти.