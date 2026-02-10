Старейший фотокор Омска Александр Чепурко отмечает 90-летие

К юбилею заслуженного журналиста Омской области в Музее просвещения открывается персональная выставка работ Александра Чепурко. А коллеги поздравляют его с круглой датой.

Фото: Владимир Кудринский

Дорогой Сан Саныч

Когда в журналистской среде произносят имя Сан Саныч, все понимают, что речь идет об Александре Александровиче Чепурко. А еще упоминания об этом человеке чаще всего вызывают улыбки, исключительно добрые. Потому что Сан Саныч, что бы ни происходило в его жизни, сохраняет позитивный настрой, всегда доброжелателен и внимателен к окружающим.

Сегодня мэтру омской фотожурналистики, старейшему фотокору региона, заслуженному журналисту Омской области Александру Чепурко исполнилось 90 лет. И свой юбилей он отмечает открытием персональной фотовыставки в Музее просвещения. Об этом – чуть позже.

Фото: Борис Метцгер

Напомним основные вехи биографии юбиляра. Родился Сан Саныч в Омской области в селе Тихвинка Павлоградского района 10 февраля 1936 года. Главным делом всей жизни – фотографией – начал заниматься довольно поздно. Ему уже исполнилось 27 лет, когда он впервые взял в руки фотоаппарат. До этого работал на заводе имени Баранова в Омске, в сельском районе был мастером авторемонтного завода. А еще заведовал Домом культуры, побывал худруком народного театра. Собирался стать строителем космодрома Байконур.

Но пока ожидал вызов на стройку, начал работать в сельской газете. Карьера фотокора началась в таврической районке «Слава труду». А всего через три года перешел в редакцию областной газеты «Омская правда», которой отдал 12 лет.

С 1978 по 1991 год трудился фотокорреспондентом ТАСС по Омской области. В разные годы публиковался в журналах «Сельская жизнь», «Красная звезда», «Огонек», «Советское фото», в газетах «Правда», «Известия», «Советская Россия» и многих других.

Фото: Борис Метцгер

Фотоработы Чепурко всегда были заметны, высокую оценку и дипломы он получал на выставках различного уровня, в том числе организуемых ТАСС. Его персональная выставка с успехом прошла в Будапеште. Юбилейные экспозиции – в 2006 и 2016 годах – в Омске. И вот третья персональная юбилейная выставка открывается к 90-летию фотокора.

Творчество Александра Чепурко также украсило целый ряд книг. Среди них «Омск. Городские мотивы» (Омск, 1991), «От Байкала до Арктики» (Москва, 1993), «Западная Сибирь. Земля, открытая миру» (Новосибирск, 2000) и другие.

Фото: Александр Чепурко

Коллеги вспоминают, как они познакомились с Сан Санычем, и делятся пожеланиями в его юбилей.

Человек с удивительным чутьем

Заслуженный журналист Омской области Анатолий Петров сохраняет дружбу с Александром Чепурко уже более полувека.

– После третьего курса журфака ЛГУ, в 1973 году, мы с супругой Людмилой Першиной приехали на первую нашу практику в «Омскую правду». И первым домом, который мы посетили уже на второй или на третий день после приезда, был дом Саши Чепурко. Познакомились с его потрясающими родителями – маму звали Анастасия Романовна, папу – Александр Тимофеевич. Нас приняли как родных. С той поры мы и дружим с Сан Санычем, – поделился Анатолий Петров.

Фото: Борис Метцгер

Запомнилась одна из первых совместных командировок в Павлоградку на «Королеву спорта». Привезли оттуда материал на газетную полосу. А после 4-го курса была вторая практика в «Омской правде». После защиты диплома приехали в Омск уже втроем, с маленьким сыном. Вопрос, ехать или не ехать в Омск, для Анатолия Петрова и его супруги Людмилы Першиной даже не стоял. И дружба с Сан Санычем сыграла в этом не последнюю роль.

– С Чепурко у нас было очень много профессиональных и дружеских приключений. И сегодня, спустя годы, мы продолжаем общаться. Тем более что мы соседи. Наш загородный дом находится в пяти минутах от его дома в Усть-Заостровке. Там он живет с супругой уже много лет постоянно.

Фото: Борис Метцгер

С профессиональной точки зрения «Омская правда» стала для Александра Чепурко той площадкой, где он раскрылся в полной мере. Затем он много лет проработал в ТАСС, но там все было более официально.

– Я и сам, к слову, человек снимающий, но с Александром работалось по-особенному. Он настолько погружался в свое дело, собирая материал, что я мог спокойно решать свои задачи. Он всегда обладал удивительным чутьем. Еще тогда заметил: мы смотрим на события, казалось бы, разными глазами, но чувствуем их почти одинаково. Это невероятно помогало, ведь ему не нужно было что-либо подсказывать. Он всегда вникал в тему сам. Это очень интеллектуальный, грамотный человек. Например, лично делал подписи к своим снимкам, хотя обычно этим занимались журналисты.

Конечно же, сосед по сельской жизни не мог не вспомнить про хобби Сан Саныча – содержание голубей, которых очень любит.

– Саша часто уединяется в своей голубятне, где всегда идеальный порядок. Дома также все образцово. Ему повезло с супругой. Тамара – очень организованный человек, вероятно сказывается, что она по профессии врач-эпидемиолог. Улыбчивая, доброжелательная, от нее всегда исходит оптимизм. Желаю Саше: пусть его творческое долголетие продолжается! Здоровья ему, и чтобы его любимые голуби всегда приносили только хорошее настроение, – поздравляет друга Анатолий Петров.

Фото: Борис Метцгер

С уважением к окружающим

У ветерана омской журналистики не ослабевает интерес в деятельности профессионального творческого объединения. Председатель Омского отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Омская правда» Андрей Мотовилов отмечает высокую активность Сан Саныча Чепурко – он не пропускает ни одного значимого события в СЖР.

vk.com/domjour_omsk

– В Сан Саныче Чепурко прекрасно сочетаются самые лучшие общечеловеческие качества его яркой личности с высочайшим профессионализмом. Он блестящий, вдумчивый фоторепортер, который великолепно умеет делать и событийную, и художественную съемку. Это замечательный человек, открытый миру, доброжелательный к окружающим, уважительный к коллегам по цеху. Он умеет дружить, общаться на равных с людьми разного уровня, статуса и возраста. Никогда не видел, чтобы он с кем-то разговаривал с позиции «сверху вниз», – подчеркивает Андрей Мотовилов.

Андрей рассказал, что ему было лет 18, когда он впервые увидел на фотовыставке Сан Саныча Чепурко. Начинающий журналист тоже принимал в ней участие. Они познакомились, и мэтр разговаривал с парнем на равных, как с коллегой. И это несмотря на огромную разницу в возрасте, опыте и профессионализме.

В таком солидном возрасте Чепурко ведет активный образ жизни, ухаживает за своим небольшим участком за городом.

Фото: Борис Метцгер

– Мы очень рады, что в такой большой, дружной, профессиональной семье мы поздравляем его с 90-летием, к этому событию все очень долго готовились. От лица Союза журналистов, от редакции газеты «Омская правда», от всех коллег по цеху хочу поздравить Сан Саныча с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья и еще долгих лет активной жизни! Благодарю от чистого сердца за его дружбу, за внимание и заботу к коллегам, за его большой вклад в развитие и в становление журналистики, сохранение традиций в нашей профессии. И конечно, желаю юбиляру еще много ярких теплых встреч и в Союзе журналистов, и в редакции!

Ему все интересно!

Известный омский фотожурналист Евгений Кармаев вспоминает: звонит он как-то Сан Санычу Чепурко, а отвечает его супруга.

– Я предположил, что Саша где-то по крышам гоняет голубей, и не ошибся! Такое вот у него мальчишеское увлечение, которое не проходит, невзирая на годы. И это – здорово!

vk.com/domjour_omsk

…Евгений признается, что рассказывал об этом не раз. Он был совсем еще молодым, начинающим фотокором, часто бывал в командировках на селе. Его сопровождал первый секретарь райкома комсомола одного из сельских районов. И вот они едут по хозяйствам. А у нас, говорят, только что уже был Саша Чепурко. И подобное повторялось довольно часто. «Не успевал за ним, такой он был оперативный и неуловимый!» – смеется Кармаев.

– А если серьезно, я с огромным уважением отношусь к Сан Санычу. Рад, что он не пропускает фотовыставки, какие-то значимые события. Активно участвует в деятельности Омского отделения Союза журналистов России. Ему все интересно, – отмечает Кармаев.

Фото: Борис Метцгер

То, что Сан Саныч сделал персональную выставку к своему 90-летию, – это, уверен Евгений, очень хорошо. Причем мэтр подарил какое-то оборудование Омскому музею просвещения, наверное, какие-то его работы останутся там.

– Очень рекомендую сходить на эту выставку всем, кто любит фотографию. Они увидят очень качественные, хорошие, добрые фотографии, в том числе известных людей, сделанные в разные годы, – советует Евгений Кармаев.

Выставка, которую нельзя пропустить

Уточним, что открытие персональной выставки Александра Чепурко «С любовью к людям» (6+) состоится сегодня, 10 февраля, в 18 часов в Омском музее просвещения (ул. Музейная, 3).

vk.com/domjour_omsk

Посетители смогут познакомиться с почти 90 работами этого удивительного мастера с узнаваемым почерком, которому удается раскрыть души своих героев через объектив фотокамеры. Портреты простых и неизвестных людей на фотовыставке соседствуют с запечатленными образами знаменитых спортсменов, художников, артистов, поэтов и писателей.

Коллектив редакции РИА «Омск-информ» присоединяется к поздравлениям с юбилеем Сан Саныча Чепурко!