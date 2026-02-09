Для омских школьников изменили даты проверочных работ

В этом году они планируются позже, чем в прошлом.

omskinform.ru

Рособрнадзор изменил сроки всероссийских проверочных работ для учащихся 4–8-х и 10-х классов. В 2026 году они планируются с 20 апреля по 20 мая.

Школы самостоятельно определяют свои даты в рамках этого периода. Также по некоторым предметам они смогут выбрать компьютерную форму.

Отметим, что из предметов для проверки в этом году исключили обществознание в 6–7-х классах. А список предметов для 10-классников дополнили биологией.

в 2025 году проверочные проводили в период с 11 апреля по 16 мая.